La afición arropa a sus jugadores: "En las buenas, en las malas, Unionistas nunca se rinde"

Los jugadores y el cuerpo técnico de Unionistas se encontraron con una pancarta en los anexos al Reina Sofía antes del entrenamiento.

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Algunos aficionados del club charro quisieron mandar un mensaje de ánimo con el lema "En las buenas, en las malas, Unionistas nunca se rinde" para los pupilos de Javi Medina.

Los charros se medirán al Zamora este sábado. El choque tendrá lugar a las 18:45 horas en el estadio Reina Sofía y el duelo se ha decretado como "Día de Ayuda al club".