Último aviso para los posibles herederos de Luis Cuenya: el Estado podría quedarse con sus propiedades en Salamanca

La Administración General del Estado ha iniciado los trámites para convertirse en heredera de los bienes de Luis Cuenya Manzanera, fallecido en marzo de 2024 en San Felices de los Gallegos. La Delegación de Economía y Hacienda de Salamanca ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el acuerdo de incoación del procedimiento al no constar, por el momento, la existencia de herederos legítimos.

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El anuncio, publicado este miércoles 4 de noviembre, supone una oportunidad para que posibles familiares o personas con derecho a la herencia puedan acreditar su condición antes de que se dicte una resolución definitiva. Cualquier persona también podrá aportar información o documentación relacionada con los bienes del fallecido.

La herencia incluye propiedades tanto en Salamanca capital como en San Felices de los Gallegos, municipio donde falleció Cuenya Manzanera el 20 de marzo de 2024.

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Una vivienda en Salamanca, un garaje y 14 fincas en San Felices Entre los bienes que figuran en el inventario de la Administración se encuentra una vivienda situada en la calle Sagunto número 2 de Salamanca, que fue el último domicilio del fallecido, además de una plaza de garaje en la calle La Unión, número 23-25.

A estos inmuebles se suma una cuenta corriente, cuyos fondos también forman parte del patrimonio pendiente de adjudicación.

Sin embargo, la mayor parte de los bienes se encuentra en San Felices de los Gallegos. Allí aparecen inventariadas 14 propiedades inmobiliarias: 13 fincas rústicas y una finca urbana situada en la calle José Manzanera, número 26.

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Los terrenos están repartidos por diferentes parajes del término municipal, entre ellos Oliva, Palomares, Romero, Sardinera, San Miguel, Bernarda, Castañero, Valle Grande, Cristobalina y Las Lanchas.

La relación publicada en el BOE recoge los bienes conocidos hasta la fecha, aunque la Delegación de Economía y Hacienda no descarta que puedan aparecer otros que se incorporen posteriormente al expediente.

Los posibles herederos pueden presentar alegaciones El procedimiento se inició después de que la Delegación de Economía y Hacienda tuviera conocimiento del fallecimiento a través de una denuncia conjunta presentada el 24 de septiembre de 2025.

Con fecha 28 de octubre de 2026, la delegada de Economía y Hacienda de Salamanca acordó iniciar el expediente para declarar a la Administración General del Estado heredera abintestato de Luis Cuenya Manzanera.

El acuerdo establece la publicación del anuncio en el BOE, en la página web del Ministerio de Hacienda y durante un mes en los tablones de anuncios de los ayuntamientos de Salamanca y San Felices de los Gallegos.

De esta forma, cualquier persona que conozca la existencia de posibles herederos testamentarios o legítimos, o que pueda aportar información relevante sobre el patrimonio, tiene la posibilidad de presentar alegaciones y documentación antes de que se resuelva el procedimiento.