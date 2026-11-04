La carretera de la presa de Saucelle estará cortada este 5 de noviembre

Tanto los municipios de Salamanca como de la zona fronteriza de Portugal han comunicado a sus vecinos el corte de la carretera de la presa de Saucelle previsto para este 5 de noviembre. El motivo es la realización de los trabajos de mantenimiento de la presa que impedirán durante unas horas el paso por la frontera.

El corte está previsto de 7.30 de la mañana hasta las 19.30 horas de la tarde, una hora menos en el caso de estar en Portugal. Para los conductores que tengan intención de cruzar la frontera por la DSA 590 se recomienda dar un rodeo hasta el puente de La Fregeneda por lo que la alternativa implica pasar por Hinojosa y desviarse hacia la CL-517.