La asociación TODVÍA, que nació hace 15 años con el objetivo de reivindicar la recuperación de la vía férrea: La Fuente de San Esteban, Barca D’Alva, “la vía olvidada”, ha organizado, en colaboración con el Ayuntamiento de Villares de Yeltes una facendera con el fin de limpiar el tramo de vía entre la localidad y el puente. La iniciativa tendrá lugar el 18 de octubre a partir de las 10.00 horas.

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El objetivo no es solo el trabajo de mantenimiento del entorno sino, como asegura la asociación “un acto consciente de afirmación territorial e identidad colectiva en pro de la recuperación de un monumento, símbolo del desarrollo de una comarca. Defender este monumento es proclamar el derecho inalienable de la sociedad a conservar su historia material, transformando la labor de conservación en una manifestación de soberanía cultural frente al olvido”.

Aseguran que el tramo elegido “posee una relevancia arquitectónica, técnica e histórica insustituible en el catálogo del patrimonio industrial ibérico”. Añaden que “reconocido explícitamente como Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento, este legado constituye un exponente cimero de la ingeniería del hierro de la península ibérica. Permitir que la maleza y la intemperie sepulten una obra de este calibre no solo es una irresponsabilidad histórica de las administraciones públicas, sino un atropello a la memoria del desarrollo industrial del Oeste salmantino y una afrenta a la memoria de todos aquellos que dieron su vida por unir Salamanca con Oporto, Salamanca con el mar”.

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