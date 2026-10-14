El Gobierno amplía en 6,55 millones el presupuesto del SEPE para pagar las ayudas a los autónomos que cesan su actividad

El Consejo de Ministros ha aprobado una ampliación de 6,55 millones de euros en el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para hacer frente al pago de las ayudas que reciben algunos trabajadores autónomos cuando tienen que cesar su actividad.

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Esta cantidad se repartirá en dos partes. Por un lado, se destinarán 3,32 millones de euros al pago directo de las prestaciones económicas. Por otro, los 3,23 millones restantes servirán para cubrir las cotizaciones a la Seguridad Social de las personas que reciben estas ayudas.

La ampliación responde a que el dinero reservado inicialmente no es suficiente para cubrir el gasto previsto durante todo el año. El presupuesto inicial para pagar las prestaciones era de 5,64 millones de euros, pero el SEPE calcula que necesitará 8,95 millones para afrontar los pagos de 2026.

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En el caso de las cotizaciones a la Seguridad Social, la diferencia es aún mayor. La partida inicial era de 500.000 euros, mientras que el gasto previsto para este año alcanza los 3,73 millones de euros.

¿Qué significa para los autónomos? La prestación por cese de actividad es una ayuda económica destinada a los trabajadores autónomos que se ven obligados a dejar de trabajar y cumplen los requisitos establecidos para acceder a ella. Es una cobertura que suele conocerse como el ‘paro de los autónomos’.

En estos casos, además de recibir la prestación económica, los beneficiarios pueden tener cubiertas sus cotizaciones a la Seguridad Social durante el periodo correspondiente.

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La mayoría de los autónomos tienen esta protección gestionada por una mutua colaboradora con la Seguridad Social. Por eso, el SEPE se encarga únicamente de una parte de estos pagos, como los correspondientes a determinados trabajadores que no han elegido una mutua.

El organismo estatal también gestiona algunas prestaciones de trabajadores del Régimen Especial del Mar, en coordinación con el Instituto Social de la Marina.

Para financiar esta ampliación, el Gobierno recurrirá al remanente de tesorería del propio organismo, es decir, a los fondos disponibles que tiene reservados para este fin.