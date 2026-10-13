Dancausa sitúa el tren y la vivienda entre los grandes problemas de los jóvenes salmantinos

El presidente nacional de Nuevas Generaciones del Partido Popular, Ignacio Dancausa, ha criticado este martes en Salamanca las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez en materia de empleo, transporte y vivienda, al considerar que "están dificultando que los jóvenes puedan desarrollar su futuro en la provincia". Entre sus principales reivindicaciones, ha situado la mejora de las conexiones ferroviarias con Madrid y ha asegurado que, si Alberto Núñez Feijóo llega a la Moncloa, el PP impulsará las inversiones necesarias para mejorar las infraestructuras de Salamanca.

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Dancausa ha atendido a los medios de comunicación junto al presidente del PP de Salamanca y alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, momentos antes de participar en una reunión del comité de campaña de la formación.

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Durante su intervención, el dirigente de Nuevas Generaciones ha situado las conexiones ferroviarias con Madrid entre las principales reivindicaciones del partido. Según ha explicado, su intención inicial era desplazarse hasta Salamanca en tren, pero finalmente tuvieron que hacerlo en coche por la falta de conexiones en un tiempo razonable. También ha criticado el elevado coste del peaje que tuvieron que abonar durante el trayecto por carretera.

En este sentido, ha defendido la necesidad de mejorar las infraestructuras ferroviarias y ha marcado como objetivo que el trayecto entre Salamanca y Madrid pueda realizarse en menos de dos horas, con cinco frecuencias diarias.

La vivienda, otro de los problemas de los jóvenes El precio de la vivienda ha sido otro de los asuntos destacados por el presidente nacional de Nuevas Generaciones. Dancausa ha comparado las medidas impulsadas por el Ayuntamiento de Salamanca y la Junta de Castilla y León con las políticas del Gobierno central y ha señalado el acceso a la vivienda como uno de los principales problemas a los que se enfrenta la juventud.

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El dirigente popular ha afirmado que el Gobierno de España no ha construido viviendas para jóvenes en Salamanca durante los últimos ocho años y ha defendido la propuesta de Alberto Núñez Feijóo de impulsar la construcción de más de un millón de viviendas en el conjunto del país. Según ha indicado, Salamanca también tendría un papel en este plan, con la previsión de levantar miles de viviendas en la provincia para contribuir a reducir los precios.

Dancausa ha insistido en que las administraciones deben trabajar de forma coordinada para facilitar el acceso a la vivienda, combinando la construcción de nuevos inmuebles con medidas que permitan a los jóvenes establecerse en sus municipios. En este sentido, ha defendido la colaboración entre los ayuntamientos, la Junta de Castilla y León y el futuro Gobierno central para dar respuesta a las dificultades de emancipación.

Carbayo defiende las oportunidades laborales para que los jóvenes se queden en Salamanca Por su parte, García Carbayo ha agradecido a Dancausa que haya elegido Salamanca como una de sus primeras visitas al frente de Nuevas Generaciones y ha destacado la importancia de los jóvenes dentro del proyecto político del Partido Popular.

El alcalde ha defendido el trabajo desarrollado en la ciudad para impulsar el empleo y la formación, con iniciativas como Salamanca Tech, que busca reforzar la colaboración entre administraciones y favorecer el desarrollo tecnológico y empresarial.

Carbayo ha asegurado que Salamanca está avanzando en la generación de oportunidades para que los jóvenes "puedan encontrar un empleo estable y de calidad sin tener que abandonar la provincia". También ha puesto en valor la colaboración con las organizaciones empresariales para adaptar la formación a las necesidades del mercado laboral.