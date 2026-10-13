La alfalfa empacada encabeza la subida más fuerte de la Lonja de Salamanca de este 13 de octubre

El lechazo y el cordero deja una nueva subida de precio por tercera semana consecutiva en la Mesa del Ovino de la Lonja Agropecuaria de Salamanca que se ha celebrado este martes 13 de octubre por el festivo nacional del Día de la Hispanidad que este año ha caído en lunes, mientras la alfalfa empacada encabeza la subida más fuerte de 7 euros.

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Tanto el lechazo como el cordero han cotizado al alza en todas sus modalidades; las subidas más altas las han protagonizado el cordero de entre 15 a 25,49 kilos que han subido en 0,15 céntimos. También el lechazo de entre 13,01 a 15 kilos.

Mesa De Ovino En La Lonja De Salamanca Del 13 De Octubre De 2026 | Diputación De Salamanca

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En la Mesa de los Cereales, las únicas subidas se sitúan en los forrajes: la alfalfa empacada ha subido 7 euros, siendo la subida más fuerte de la Lonja y el paquete grande de paja en 2 euros. Ambas se sitúan ya en los 257 euros/tonelada en el caso de la alfalfa y a 75 euros/tonelada la paja.

En contra, ha bajado el precio en 1 euro del maíz y en 5 euros el del girasol.

Mesa De Los Cereales En La Lonja De Salamanca Del 13 De Octubre De 2026 | Diputación De Salamanca

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La Mesa de Bovino de Carne mantiene en todas sus categorías los mismos precios que hace ocho días, a excepción de las vacas que baja en 2 céntimos en primera, segunda, tercera y fábrica.