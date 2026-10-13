Una furgoneta atropella a una mujer en Santa Marta de Tormes

Una mujer de unos 45 años ha resultado herida al ser atropellada por una furgoneta en la travesía de Santa Marta de Tormes.

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Según la información remitida por el Servicio de Emergencias 112 Castilla y León, han recibido una llamada a las 9:15 horas que alertaba del atropello a una mujer de unos 45 años a la altura del número 22 de la carretera de Madrid.

Esa misma llamada alertaba que, como consecuencia del golpe de la furgoneta, la mujer ha caído al suelo y se ha golpeado en la cabeza, por ello se solicitaba asistencia sanitaria.

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Por ello, hasta el lugar del accidente se ha desplazado una ambulancia de Emergencias Sanitarias Sacyl con personal sanitario para atender a la mujer, que se encontraba consciente.