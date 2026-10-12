La Guardia Civil rescata a dos personas desorientadas en la ruta de la Torrita

Dos personas de 59 y 62 años han sido rescatadas este lunes tras desorientarse mientras realizaban la ruta de la Torrita, en el término municipal de Herguijuela de la Sierra.

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Según ha informado la Guardia Civil, los agentes tuvieron conocimiento de lo ocurrido a las 17:30 horas, momento en el que se activó un dispositivo de búsqueda para localizar a ambas personas.

Hasta la zona se desplazó una patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), que llevó a cabo las labores de búsqueda con la ayuda de un dron, un dispositivo que permitió localizar a los excursionistas.

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