Muere en el Hospital de Salamanca un segundo herido en el accidente de la A-62 en Tordesillas

Un hombre de 45 años ha fallecido este lunes en el Hospital de Salamanca tras no poder superar las heridas sufridas en el grave accidente de tráfico ocurrido el pasado viernes en la A-62, a la altura de Tordesillas.

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Según ha adelantado Ical, citando fuentes institucionales consultadas en Medina del Campo, localidad de origen de la víctima, se trata de la segunda persona fallecida como consecuencia del siniestro, en el que se vieron implicados tres camiones y dos turismos.

El accidente tuvo lugar minutos antes de las 11:30 horas, a la altura del kilómetro 143 de la autovía. El primer fallecido, un hombre de 57 años, murió prácticamente en el acto.

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