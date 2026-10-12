Una mujer herida tras una salida de vía en la rotonda del puente de la Universidad

Una mujer de unos 50 años ha resultado herida este lunes tras sufrir una salida de vía con su turismo.

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El accidente ha tenido lugar a las 17:23 horas en el paseo de la Transición Española, concretamente en la rotonda del puente de la Universidad.

Según la información facilitada por el 112, la mujer se encontraba aturdida tras el siniestro, por lo que se ha dado aviso a los servicios de emergencia.

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