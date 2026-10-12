Un grupo de personas agrede a un varón de unos 50 años hasta dejarlo inconsciente en Béjar

El Servicio de Emergencias del 112 de Castilla y León ha recibido el aviso de una agresión a un varón de unos 50 años de madrugada, momento en el que se daba aviso tanto a los servicios sanitarios, como a la Policía Local y Nacional de Béjar.

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Los hechos ocurrían sobre las 04:40 horas, momento en el que alertaban del desmayo de un hombre tras haber sido golpeado por varias personas en la calle Libertad, número 63.

De momento, se desconocen los motivos de la agresión. Además, el hombre ha tenido que ser trasladado al Hospital Virgen del Castañar de Béjar para la realización de una exploración más profunda.