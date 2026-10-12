Trasladada al hospital de Salamanca tras quedar atrapada en una sembradora en Valderrodrigo

Una mujer de unos 45 años ha tenido que ser trasladado al hospital de Salamanca tras sufrir un accidente laboral en Valderrodrigo a última hora de la tarde de este domingo, 11 de octubre. Un hecho por el que se tuvo que dar aviso a los servicios sanitarios, además de los bomberos de la Diputación de Salamanca.

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Según han indicado los Servicios de Emergencias del 112 de Castilla y León, la llamada se recibía a las 20:01 horas por un incidente con una máquina sembradora, momento en el que se daba aviso tanto a los bomberos de Lumbrales y Vitigudino, como a los servicios sanitarios que se han movilizado hasta una finca agrícola situada en la DSA-560, en el kilómetro 6.

La mujer ha resultado herida en uno de los brazos que quedó atrapado en el interior de la máquina, por lo que fue atendida en el lugar para después ser trasladada al hospital de Salamanca y realizarle una exploración más profunda.

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