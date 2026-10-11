Una mujer resulta herida al chocar su coche contra un animal en San Martín de Yeltes

Una mujer de 30 años ha resultado herida en un accidente de tráfico ocurrido poco antes de las 00:00 horas de este sábado en Martín de Yeltes.

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Tal y como han referido fuentes oficiales, el vehículo en el que viajaba la víctima habría chocado contra un animal en la N-620, en el kilómetro 299, a las 23:23 horas.

Producto del golpe, la mujer presentaba contusiones en las piernas aunque se encontraba consciente a la llegada de los servicios de emergencia.

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