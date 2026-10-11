Este martes arranca la campaña de vacunación frente a la gripe y el Covid-19 en Salamanca

La Junta de Castilla y León inicia este martes, 13 de octubre, la campaña de vacunación frente a la gripe y al Covid-19, una acción recomendada tanto para la población en riesgo de sufrir complicaciones, como en niños y niñas de entre seis meses y 11 años. Una campaña para la que se ha invertido un total de 14.864.849 euros.

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Entre las novedades principales, se encuentra la ampliación del grupo de edad de los pequeños de la casa de los 8 a los 11 años. Además, se ha reforzado la protección frente al virus respiratorio sincitial (VRS), responsable de la bronquiolitis, mediante la inmunización de los bebés tanto en los hospitales como en los centros de salud.

Por otro lado, se ha ampliado la población destinada a la inmunización frente al VRS entre las personas institucionalizadas, los residentes en centros de atención a la discapacidad y quienes pertenecen a grupos de riesgo. De este modo, la protección se extiende a todas las personas que cumplan estos criterios a partir de los 18 años, frente al límite de edad de 50 años establecido en la temporada 2025.

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El personal sanitario y sociosanitario podrán recibir las dosis de las vacunas en sus centros de trabajo, recomendándole la vacunación frente a la gripe para estos profesionales, dada su actividad asistencial y su contacto con personas vulnerables.