Abierto un esperado parque infantil en en el barrio de la Chinchibarra

El Ayuntamiento de Salamanca ha abierto un nuevo parque infantil para que los niños y niñas de Salamanca puedan seguir disfrutando. Una iniciativa que se encuentra incluida en el Plan de Actuación Integral (PAI) ‘CoNEcta Salamanca’, centrado en los barrios de Garrido Norte y Sur, Chinchibarra, Estación y Salesas, que forma parte de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL) de la ciudad, materializada en su Agenda Urbana.

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Este nuevo espacio está situado en la Biblioteca Pública Municipal Torrente Ballester, donde se ha reconfigurado la zona para crear dos nuevos espacios de juegos infantiles, diferenciados por edades y rodeadas de arbolado consolidado y vegetación, para que las niñas y niños jueguen en un entorno más natural y agradable, seguro y sostenible. De esta forma, se aporta al barrio una nueva zona lúdica tanto para los habitantes de la Chinchibarra y Garrido como para personas usuarias de la biblioteca.

Asimismo, se ha habilitado un gran espacio vallado perimetralmente con juegos fabricados artesanalmente en madera natural de robinia sin modificar su forma original de tronco, garantizando la seguridad de los más pequeños. En otra de las zonas se han instalado dos grandes juegos tipo mikado, similares a los ya presentes en otros parques como los Huertos Urbanos y el Paseo Fluvial, que fomentan la agilidad y equilibrio corporal de forma individual y colectiva.

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El pavimento perimetral a los juegos es totalmente accesible y sostenible, siendo losas de gran formato en color verde musgo para naturalizar visualmente el entorno. El resto del mobiliario urbano lo forman 30 bancos, 5 papeleras y una fuente bebedero que se ha instalado en la zona peatonal teniendo en cuenta su funcionalidad, accesibilidad y mantenimiento. Del mismo modo, se ha renovado el carril bici y se ha dotado al lugar de nuevo alumbrado publico.