El convenio colectivo de 13.000 personas en Salamanca, en el limbo a falta de negociación

Comisiones Obreras ha denunciado que la mitad de los convenios colectivos de la región siguen sin firma, presentando la mayoría de ellos subidas salariales que no llegan al tres por ciento, rozando la inflación el cinco por ciento situándose en los 4,9, lo que “supone una importante pérdida de poder adquisitivo para miles de ciudadanos, a lo que se suma además el desmesurado crecimiento del precio de la vivienda” según recoge ICAL.

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A 8 de octubre de 2026, patronal y sindicatos de la región habían cerrado un total de 47 convenios colectivos de diferentes sectores, de un total a negociar de 106, donde afectaría en Salamanca a un total de siete convenios para 12.855 personas.

El secretario de Acción Sindical, Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO en Castilla y León, Fernando Fraile, denunció que “los empresarios dilatan el proceso, para ver si vienen mejores tiempos para sus intereses”, y trasladó que esperan que la huelga general del 11 de noviembre “desbloquee la situación” y se avengan a negociar con retribuciones que permitan a las familias el acceso a una vivienda de forma “asequible” y calidad de vida.

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De este modo, también se justifica la huelga general, para “permitir desbloquear la negociación colectiva” y “subir los salarios, reducir la jornada laboral y avanzar en la seguridad y salud de los trabajadores, acabando con la precariedad”. Además, según ha explicado a ICAL: “No tengo dudas de que está totalmente justificada la huelga general”.