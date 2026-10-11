De los 50.000 euros del centro a los 27.000 de la zona trastormesina: ¿Cuál es la renta bruta media de los barrios de Salamanca?

Europapress ha realizado una guía en la que se miden cuáles son los barrios más ricos y pobres de España. En el caso de Salamanca, ha dividido la localidad en ocho partes diferentes, aunando la zona trastormesina en una media única, mientras que el resto de distritos han ido la Plaza Mayor, zona Gran Vía, Clínico-Huerta Otea, Pizarrales, La Glorieta, Garrido y La Aldehuela-El Rollo.

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División Realizada Por Europapress De Los Barrios De Salamanca

La diferencia entre barrios es abismal, superando los 50.000 euros de renta bruta anual en la zona más céntrica de la ciudad, y sin llegar a los 28.000 euros en los lugares situados al otro lado del Tormes. Diferencias de casi el doble entre los habitantes de Salamanca capital.

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Donde más renta bruta ganan es en la zona de la Plaza Mayor y sus alrededores, donde se superan con creces los 51.284 euros. Seguida muy de cerca se encuentra Gran Vía, con cifras que rondan los 42.486 euros. De este modo, serían las únicas dos zonas de la capital salmantina donde se superarían los 40.000 euros. En el resto, las cifras son bastante inferiores.

Por detrás de estos se situaría la zona de la Plaza de Toros de la Glorieta, donde la renta anual estaría en los 34.286 euros. Muy cerquita de este distrito estaría el de la zona del hospital de Salamanca y Huerta Otea, donde las rentas anuales rondaría, según los datos que ha facilitado Europapress, los 34.016 euros. La zona de La Aldehuela-El Rollo sería la última en superar la barrera de los 30K, con un total de 30.137 euros de media por habitante.

Son tres los barrios que no superan los 30.000 euros. En este caso empezaríamos por Garrido con sus 28.804 euros, seguido de Pizarrales con 28.021 euros y finalmente la zona trastormesina con un total de 27.807 euros.