Un incendio en una vivienda de Sotoserrano moviliza a los servicios de emergencias

Un incendio en una vivienda de Sotoserrano ha movilizado a los servicios de emergencias hasta la localidad de la comarca de La Sierra. Un incidente por el que el 112 de Castilla y León ha recibido numerosas llamadas alertando un fuego en una vivienda de una sola planta en el propio municipio.

Publicidad Publicidad

Según informaban, las llamas se habrían iniciado poco antes de las 11:26 horas, sin que se recibiera ningún aviso sobre alguna persona herida o que pudiera estar afectada por el propio humo.

Hasta el lugar se han movilizado los bomberos de la Diputación de Salamanca, de los parques de Béjar y Tamames, además de la Guardia Civil de la provincia de Salamanca para controlar la situación.

Publicidad Publicidad