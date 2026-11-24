José Bono ha regresado a los mítines políticos en esta campaña electoral. Lo ha hecho tras 15 años, según ha explicado, alejado de la actividad política desde que dejó la presidencia del Congreso de los Diputados.

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Ha vuelto, según ha asegurado, porque considera que el escenario político que se puede abrir tras las elecciones del 29 de noviembre es “suficientemente preocupante como para dejar a un lado sus discrepancias con Pedro Sánchez. Mis discrepancias con Pedro son una tontería comparadas con la que se nos avecina si esto ocurre", ha señalado en referencia a un posible gobierno de PP-Vox, antes de defender que, cuando el PSOE necesita apoyo, él está dispuesto a acudir sin necesidad de que nadie se lo pida.

Una campaña muy activa durante esta segunda semana que ha coincidido con el cruce de declaraciones del exministro con el expresidente del Gobierno, Felipe González.

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Este martes ha aterrizado en Salamanca en un horario inusual, las tres de la tarde, y sin querer atender a ningún medio de comunicación o periodista, a excepción de la Séptima, el nuevo canal bajo la dirección editorial de Javier Ruiz, a quien ha atendido en el Salón de la Chimenea del Colegio Mayor Arzobispo Fonseca, justo después de evitar al resto de la prensa.

Al filo de las tres y media de la tarde y a ritmo de ‘Vertigo’, la popular canción de U2, se ha presentado el exministro de Defensa ante la militancia para hablar largo y tendido -casi 45 minutos de mitin- sobre la situación actual de la campaña y el medio a un “cambio de legislatura”.

El Exministro José Bono Visita Salamanca En Campaña Electoral (49) La igualdad y la movilización del 25N El acto de campaña del PSOE lo ha abierto la candidata a la alcaldía de Salamanca, María Sánchez, quien ha centrado parte de su intervención en la defensa de los derechos de las mujeres, coincidiendo con la víspera del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

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Sánchez ha pedido participar en la movilización de este miércoles 25 de noviembre y ha advertido de que "no podemos dar por garantizados" los avances conseguidos en igualdad. También ha criticado los discursos que cuestionan o minimizan la violencia machista y ha recordado que detrás de cada asesinato hay familias e hijos que pierden a sus madres. "Estamos hablando de vidas", ha subrayado.

También ha aprovechado para cuestionar las políticas del PP en Salamanca y Castilla y León, donde ha denunciado décadas de gobiernos populares sin respuestas a problemas como el acceso a la vivienda, el deterioro de los servicios públicos y la falta de oportunidades laborales, que obliga a muchos jóvenes a marcharse de la provincia. "Queremos que nuestra tierra deje de ser el lugar al que siempre queremos volver, pero del que tantos y tantas tienen que marcharse para poder avanzar", ha afirmado.

El Exministro José Bono Visita Salamanca En Campaña Electoral (37) Por su parte, el secretario general del PSOE de Salamanca y candidato al Congreso, David Serrada, ha recurrido a una escena de la película La vida de Brian para cuestionar las críticas del Partido Popular al Gobierno de Pedro Sánchez. En concreto, ha recordado la escena en la que los protagonistas preguntan qué han hecho los romanos por ellos para establecer un paralelismo con las preguntas que, según ha señalado, plantea la oposición sobre las actuaciones del Ejecutivo en Salamanca. Serrada ha enumerado algunas de ellas, como la revalorización de las pensiones, el incremento del salario mínimo interprofesional y las inversiones en infraestructuras, para ironizar con que "eso tampoco" parece ser suficiente para el PP.

El candidato socialista ha acusado a los populares de centrar su campaña en los insultos y las descalificaciones en lugar de presentar propuestas concretas. "No tiene nada que ofrecer a este país, solo insultos, solo descalificaciones y solo faltas de respeto", ha afirmado. Además, ha reclamado al PP que concrete sus compromisos con la provincia y explique "cómo, cuándo y dónde" pretende impulsar nuevas inversiones o recuperar infraestructuras como la Vía de la Plata. Serrada también ha advertido de que la censura y los retrocesos en igualdad son algunos de los riesgos de un posible Gobierno de PP y Vox.

Críticas a PP y Vox y advertencias sobre la inmigración El expresidente del Congreso de los Diputados ha asegurado que el país se juega mucho más que un cambio de legislatura y ha alertado de que el retroceso podría ser de "unas cuantas décadas".

Durante su intervención, ha pedido también el respaldo de aquellos ciudadanos que tradicionalmente no han votado socialista, pero que ahora pueden considerar que el resultado electoral tiene una importancia especial. En este sentido, ha mostrado su confianza en que el partido pueda conseguir una victoria y continuar gobernando.

En un mitin cargado de anécdotas, chascarrillos, experiencias personales y una defensa de la ‘gente de puevlo’, ha elevado el tono cuando ha abordado la posibilidad de que PP y Vox compartan Gobierno. El exministro de Defensa ha puesto como ejemplos los ejecutivos de Jair Bolsonaro en Brasil y Javier Milei en Argentina, además de referirse a Donald Trump, para advertir de las consecuencias que podría tener ese escenario.

El Exministro José Bono Visita Salamanca En Campaña Electoral (34) También ha centrado parte de su discurso en las políticas migratorias y en las propuestas de la derecha, especialmente en relación con la llegada de personas a España. Bono ha recordado la muerte de 141 personas en el entorno de Ceuta y ha lamentado que el debate político se centre, a su juicio, en los perjuicios que la inmigración pueda ocasionar a los ciudadanos europeos, dejando en un segundo plano las vidas perdidas.

En este contexto, ha criticado la propuesta de trasladar a personas migrantes a centros fuera de Europa y ha lanzado una de las frases más llamativas de su intervención: "Me importa mucho más que un niño llegue a las playas españolas que Groenlandia sea de quien sea".

Bono ha advertido de que no se puede permitir que España tenga un Gobierno que, en sus palabras, "se dedique a cazar niños", y ha apelado a la historia y a la dignidad del país para rechazar ese escenario.

Defensa de la gestión socialista y recuerdo del Yak-42 El exministro de Defensa también ha aprovechado su presencia en Salamanca para reivindicar algunas de las actuaciones de los gobiernos socialistas y cuestionar el discurso del PP sobre la gestión. "La gestión no se puede medir por años, porque entonces Franco era el gestor más importante que tenemos. La gestión hay que medirla por los resultados", ha afirmado.

Como ejemplo, ha recordado la creación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) durante su etapa al frente del Ministerio de Defensa, una iniciativa que, según ha relatado, encontró inicialmente oposición dentro del Ejército y que fue criticada por el entonces líder de la oposición, Mariano Rajoy, que llegó a calificarla de "capricho faraónico" y "gasto innecesario".

El Exministro José Bono Visita Salamanca En Campaña Electoral (30) También ha recuperado el accidente del Yak-42, en el que murieron 62 militares españoles en 2003 cuando regresaban de Afganistán. Bono ha recordado las irregularidades en la identificación de los cadáveres y ha criticado que, posteriormente, el Gobierno del PP indultara al militar condenado por las identificaciones falsas.

"¿Esa es la gestión de la que presumen?", ha cuestionado, antes de recordar que, según su relato, uno de los responsables de aquel episodio recibió posteriormente un puesto remunerado con 23.000 euros mensuales.

Duras críticas al juez Peinado y a la utilización de periodistas Bono también ha dedicado una parte importante de su intervención a la situación judicial que rodea al entorno del presidente del Gobierno. En concreto, ha criticado la actuación del juez Juan Carlos Peinado en la investigación relacionada con Begoña Gómez y ha cuestionado tanto su interrogatorio a Pedro Sánchez como las diligencias practicadas en La Moncloa.

El exministro ha considerado que se ha intentado perjudicar personalmente a la esposa del presidente por su relación familiar y ha denunciado la difusión de informaciones que considera falsas. En este sentido, ha acusado a determinados sectores de utilizar publicaciones periodísticas como supuestas pruebas para alimentar investigaciones judiciales.

Asimismo, ha relatado una experiencia personal en la que, según ha contado, le ofrecieron pagar una cantidad de dinero para recibir un trato favorable en un medio de comunicación. Bono ha aprovechado esta anécdota para denunciar la existencia de periodistas que, a su juicio, cobran por hablar bien de quienes les pagan y mal de quienes no lo hacen.

"La justicia consiste en que la gente decente no le tenga miedo ni a la Guardia Civil ni a los jueces", ha defendido.

Un llamamiento a los votantes socialistas y a los indecisos En la parte final del mitin, Bono ha reivindicado la pluralidad interna del PSOE y ha defendido que las discrepancias dentro de una organización política no tienen por qué ser negativas. "Hay que escuchar a quien no piensa como tú, pero es que además es inteligente porque puede llevarte la razón", ha señalado.

También ha querido dirigirse a los ciudadanos que mantienen dudas sobre su voto y ha recordado que la defensa de las políticas sociales y de las personas más vulnerables no es patrimonio de una determinada ideología religiosa. En este sentido, ha citado el Evangelio y las enseñanzas de los últimos pontífices para reivindicar la atención a los pobres y a quienes menos tienen.