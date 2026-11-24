Los aspirantes a las oposiciones de Auxiliar Administrativo de Sacyl ya han podido conocer dónde tenían que realizar el examen previsto para este sábado, 28 de noviembre, en Salamanca. Después del malestar generado por la falta de información, la Administración sanitaria publicó finalmente la distribución de los opositores por facultades y aulas, una información que seguía pendiente a primera hora de este martes y que los participantes reclamaban conocer cuanto antes.

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Tal y como adelantó Salamanca24horas, a pocos días de la celebración de la prueba, los cerca de 2.400 aspirantes todavía no disponían de los datos concretos sobre el lugar al que debían acudir. Aunque Sacyl ya había anunciado que el examen tendría lugar a las 9:30 horas en el Campus Miguel de Unamuno y había confirmado las cuatro facultades habilitadas, Derecho, Biología, Farmacia y Medicina, faltaba por conocer la asignación individualizada de cada participante.

La falta de esta información había provocado numerosas quejas entre los opositores, algunos de los cuales consideraban que la Administración estaba incumpliendo las bases de la convocatoria, concretamente la base octava, apartado 8.3, de la Orden SAN/1917/2022, de 23 de diciembre.

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De hecho, parte de los aspirantes habían llegado a plantear la posibilidad de presentarse al examen y posteriormente impugnarlo al entender que la ausencia de información sobre la distribución de las aulas podía suponer un incumplimiento de las condiciones establecidas.

La publicación de los listados durante la mañana de este martes ha permitido despejar finalmente una de las principales incertidumbres de los participantes, que necesitaban conocer con antelación el centro y el aula asignados para organizar sus desplazamientos y evitar posibles contratiempos durante la jornada del sábado.

A las dudas sobre la organización de la prueba se habían sumado otras cuestiones prácticas, como la disponibilidad de los aparcamientos del campus y la apertura de las cafeterías universitarias, especialmente importantes para quienes tenían previsto desplazarse desde distintos puntos de Castilla y León.