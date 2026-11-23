La Junta de Castilla y León ha anunciado que este jueves, 26 de noviembre, publicará la convocatoria de las oposiciones al cuerpo de maestro para la comunidad en una oposición que ofertará 758 plazas distribuidas en siete especialidades. Del total de plazas, 683 son para el turno libre y 75 están reservadas a personas con discapacidad.

Publicidad Publicidad

Los opositores que se presenten a la convocatoria podrán presentar sus solicitudes desde el 27 de noviembre al 17 de diciembre. La Consejería de Educación ha determinado que las pruebas se desarrollarán durante el mes de junio de 2027, aunque todavía no tienen fecha.

La especialidad de Educación Primaria concentra el mayor número de plazas, con 306, seguida de Pedagogía Terapéutica, con 122, y Educación Infantil, con 102. La convocatoria incluye también 92 plazas de Lengua Extranjera: Inglés; 62 de Educación Física; 44 de Audición y Lenguaje; y 30 de Música.

Publicidad Publicidad

En cuanto a los exámenes se distribuirán por especialidades en siete provincias de Castilla y León.

En Ávila se celebrarán las pruebas de Educación Física; en Burgos, las de Audición y Lenguaje; en León, las de Educación Infantil; y en Palencia, las de Música. Salamanca acogerá los exámenes de Educación Primaria; Valladolid, los de Lengua Extranjera: Inglés; y Zamora, los de Pedagogía Terapéutica.

Las personas interesadas podrán consultar los requisitos, las condiciones de participación y el procedimiento de presentación de solicitudes en la convocatoria que se publicará este jueves, 26 de noviembre en el BOCyL.