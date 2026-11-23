El Ayuntamiento de Salamanca ha comenzado este lunes la plantación de 600 nuevos árboles en el renovado bosque de la Ciudad Deportiva de La Aldehuela, el doble de los chopos que tuvieron que retirarse durante el último mes por problemas de estabilidad y riesgo de caída.

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La actuación responde a motivos de seguridad, después de que una evaluación técnica municipal detectara ejemplares al final de su vida útil y con problemas estructurales. Además, las fuertes rachas de viento registradas en los últimos meses ya habían provocado la caída de varios árboles en este espacio, muy frecuentado por deportistas y ciudadanos.

El nuevo bosque contará con 14 especies diferentes, entre ellas abedules, alisos, arces, castaños, cerezos, fresnos, moreras, nogales y tilos.

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Según han explicado desde el Ayuntamiento la renovación también busca mejorar los beneficios ambientales de la zona. Los nuevos ejemplares proporcionarán más sombra, contribuirán a refrescar el ambiente durante los meses de calor y ayudarán a sujetar los taludes del río, reduciendo la erosión del terreno.