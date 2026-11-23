El programa Dinamiza Joven de la Concejalía de Juventud ha preparado una programación especial para diciembre con talleres navideños, juegos, actividades culturales y una excursión a las Navidades Mágicas de Torrejón de Ardoz.

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Las propuestas están dirigidas a jóvenes de 14 a 30 años, son gratuitas y se desarrollarán en el Espacio Joven, situado en la calle José Jáuregui, 16.

Las inscripciones se abren este lunes 23 de noviembre a las 15:00 horas a través de la web municipal de Juventud. Las plazas se adjudicarán por orden de preinscripción.

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Entre las actividades destacan los talleres de joyería navideña, decoración de tazas, macramé y elaboración de galletas, además de una sesión de cine, el tradicional amigo invisible y una visita a la pista de patinaje. También habrá una excursión a las Navidades Mágicas de Torrejón de Ardoz el sábado 19.

La programación incluye además sesiones de idiomas de inglés, japonés y árabe, así como encuentros de videojuegos y juegos de mesa los viernes.

Las actividades tendrán lugar principalmente por las tardes, de 17:00 a 20:00 horas, y los sábados por la mañana, de 10:30 a 13:30 horas.

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