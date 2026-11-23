Siguiendo la tendencia de otras lonjas españolas ante la situación internacional que ha dejado la falta de acuerdo por la guerra de Ucrania, la lonja salmantina ha optado por una subida generalizada del precio de los cereales. Así, los vocales han determinado que suba dos euros el maíz, que se queda en 243 euros la tonelada y tres euros para el trigo, la cebada, la avena, el centeno y el triticale. Sube también el paquete grande de paja que se queda en 80 euros la tonelada. El resto de los productos repiten cotización.