Siguiendo la tendencia de otras lonjas españolas ante la situación internacional que ha dejado la falta de acuerdo por la guerra de Ucrania, la lonja salmantina ha optado por una subida generalizada del precio de los cereales. Así, los vocales han determinado que suba dos euros el maíz, que se queda en 243 euros la tonelada y tres euros para el trigo, la cebada, la avena, el centeno y el triticale. Sube también el paquete grande de paja que se queda en 80 euros la tonelada. El resto de los productos repiten cotización.
Por su parte, en la mesa de ovino también suben lechazos y corderos. La cercanía con las navidades anima el mercado y de momento la subida es generalizada para todos los pesos y categorías. Cinco céntimos para todos.
En cuanto al bovino, la mesa ha determinado la subida de las terneras de más peso, con dos céntimos de incremento del precio, así como los añojos que suben tres céntimos.