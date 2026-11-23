El listado que regenta Hispania Nostra, con los elementos patrimoniales del territorio español que se encuentra en riesgo de desaparición, incluye tres bienes inmuebles que se encuentran en Salamanca y que se han ido añadiendo durante 2026 a sus listas roja, verde y negra.

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Concretamente, son un puente, una capilla y una casa, las construcciones del patrimonio salmantino que destacan en este listado, en el que también aparecen otras estructuras del patrimonio de Castilla y León y del resto de las provincias de España.

La Casa de San Salvador San José, en la lista negra La Casa de San Salvador San José, en la capital salmantina fue la primera en figurar en este listado el 2 de marzo. Se incluyó en la lista negra, al ser un bien que se retiró de la roja, bajo la siguiente descripción: “Desde que el inmueble dejó de ser usado por su propietario y fue vendido, se está derrumbando. El edificio carece de protección más allá de estar en la zona inscrita en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco”.

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Casa De Salvador San Jose. Imagen Hispania Nostra Esta casa se trata de un edificio del siglo XX, comprendida dentro de la Edad Contemporánea, situada en la calle Rabanal. Fue ordenada construir por don Salvador San José en mayo de 1923 y Santiago Madrigal y Joaquín Secall Domingo participaron como arquitectos director y municipal.

Puente Gatos en Martiago El puente de piedra, sobre el cauce del río Burguillos, que se encuentra en la localidad de Martiago, dentro de la comarca de Ciudad Rodrigo, que se presupone medieval y es conocido como “Puente Gatos” es la segunda construcción que también incluyó Hispania Nostra en el mes de marzo, en este caso como parte de la Lista Roja.

El estado precario de conservación con pérdida de material como unas barandillas de piedra que han desaparecido, incentivaron su introducción en esta lista.

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Puente Gatos En Martiago. Imagen Hispania Nostra La Capilla de Nuestra Señora de la Misericordia El único bien de Salamanca que anteriormente se encontraba en la lista roja y que al desaparecer el riesgo que tenía ha entrado en la verde es la Capilla de Nuestra Señora de la Misericordia, que se encuentra en la capital salmantina, en la plaza de San Cristóbal.

Se trata de una edificación del siglo XIV, que tiene su origen en 1389 y que actualmente está catalogada en el Plan General de Ordenación Urbana de Salamanca con protección Ambiental A. Sobre él se permiten obras de restauración estructural, mantenimiento de fachadas, reestructuración de cubiertas y mantenimiento de elementos originales.

Castilla y Léon en la listas roja, verde y negra Salamanca es la única provincia de Castilla y León que ha visto introducido en la Lista Negra un bien patrimonial durante 2026.

De Zamora, León, Burgos, Soria y Segovia no hay registros y los casos que hay en Valladolid, Ávila y Palencia se remontan a los años 2021, 2009, 2022 y 2007.