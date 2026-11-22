La conservación del Cristo del Amor y de la Paz obliga a hacer un alto en su presencia junto a los fieles. La imagen será retirada del culto para someterse a los trabajos de restauración que necesita, una decisión que la Junta Directiva de la Hermandad ha comunicado este domingo tras celebrar una Asamblea General Extraordinaria. Se trata de una medida preventiva que busca garantizar la estabilidad de la talla a medio y largo plazo.

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Aunque los daños estructurales de la talla se conocen desde hace años, la posibilidad de que hubieran aumentado llevó a la corporación a solicitar una nueva valoración especializada. La situación se hizo especialmente visible el pasado 23 de septiembre, durante las labores de montaje y desmontaje vinculadas a la inauguración de la plaza que lleva el nombre del Cristo, cuando se apreciaron indicios de un posible empeoramiento de su estado. Ese momento encendió las alarmas dentro de la Hermandad, que decidió actuar con prudencia.

La consulta a diferentes especialistas ha confirmado la necesidad de intervenir sobre unos deterioros de los que ya se tenía constancia. Con esta valoración técnica, la Hermandad ha trasladado el asunto a sus hermanos y ha acordado dar comienzo a los trabajos necesarios, que se desarrollarán de forma progresiva y siguiendo criterios de conservación profesional.

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La retirada del culto supone así el inicio de un proceso que la corporación considera fundamental para proteger una imagen que forma parte de su historia, su fe y su patrimonio devocional.

La Junta Directiva confía en que la intervención transcurra favorablemente y permita que el Cristo vuelva a estar pronto junto a sus devotos, una vez completada la restauración.

Mientras tanto, la Hermandad ha pedido a sus hermanos y fieles que lo tengan presente en sus oraciones, reivindicando la importancia de preservar la imagen para las generaciones venideras.