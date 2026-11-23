La historia de Pablo López Sánchez, natural de Villoria (Salamanca), es la de alguien que nunca ha entendido su carrera profesional como un camino con límites. Desde que ingresó en las Fuerzas Armadas en 2009, su trayectoria ha estado marcada por aprovechar cada oportunidad para seguir creciendo, sin renunciar a su vocación de servicio público.

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Su recorrido comenzó en el Ejército de Tierra, donde permaneció durante siete años destinado en el Regimiento de Especialidades de Ingenieros número 11 (REI 11), en Salamanca. Una etapa que, además de proporcionarle experiencia, madurez personal y profesional, le permitió comenzar una formación académica que terminaría siendo determinante en su futuro: el grado en Derecho por la Universidad de Salamanca.

Lejos de conformarse con compatibilizar la vida militar y los estudios universitarios, Pablo López Sánchez consiguió completar la carrera, superar el máster de acceso a la abogacía y llegar a ejercer como abogado colegiado, una faceta profesional que ha mantenido paralelamente a su carrera dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

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En 2016 decidió dar el salto a la Guardia Civil. Tras superar su formación en la academia, comenzó su andadura profesional en Tarragona, donde permaneció dos años, antes de pasar otros cinco en la Agrupación de Tráfico, en Navarra.

Sin embargo, su carrera dentro del Instituto Armado todavía tenía por delante uno de sus capítulos más exigentes: la promoción profesional.

Una progresión extraordinaria por las escalas de la Guardia Civil Una trayectoria de promoción interna especialmente singular: conseguir encadenar en apenas un año, los ascensos a cabo, sargento y teniente.

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Un recorrido que exige superar diferentes procesos selectivos y afrontar las particularidades de cada una de las escalas de la Guardia Civil: la de cabos y guardias, la de suboficiales y la de oficiales.