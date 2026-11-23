El PSOE de Salamanca ha querido denunciar de manera pública las políticas que están llevando a cabo en materia del colectivo LGTBIQ+ por parte del Partido Popular y VOX. Para ello, Kevin Pérez y Gloria de Arriba Poveda han expuesto punto por punto algunas de las claves para entender en profundidad una materia que afecta a miles de personas a nivel nacional.

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En primer lugar, Kevin ha expuesto cómo el colectivo LGTBIQ+ sigue siendo el segundo que más agresiones recibe, en el que el problema viene dado en que “no solamente nos dicen a quien tenemos saque amar, sino también nos dicen cómo tenemos que expresar nuestra identidad”. Por otro lado, también han puesto sobre la mesa los votos en contra de VOX y la abstención del PP en contra de ilegalizar las terapias de reconversión, lo que ven también como un retroceso en los derechos y libertades de los ciudadanos.

Ante esto, han tildado al PP de “hipócrita”, todo a raíz de la ley de matrimonio igualitario que se aprobó en 2005 y donde al Constitucional mediante Recurso de Amparo, para más tarde “casarse Maroto con su pareja, un hombre, y asistir todos los políticos del Partido Popular”.

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En este punto, han querido poner más evidencias sobre la mesa, donde, además, han querido citar como el PP de Extremadura aprobaba como pionera la Ley de Igualdad Social LGTBIQ+, o incluso la aprobada en Asturias en esta materia: “Tenemos a un PP que no sabe lo que quiere. No lo apoyan pero lo disfrutan”.

Otro de los puntos que también han querido exponer ha sido el de las burlas a los sindicatos llevadas a cabo por VOX para evitar que la gente se movilizara para la huelga y en el que “Feijoo dijo que iba a tomar nota”, explicando, también, que “tenemos derecho sindical y derecho a huelga”. A esto, añaden otras leyes aprobadas en los últimos años como la Ley de Eutanasia, indicnado qque “no quieren que se muerda dignamente”.

Como es lógico, la igualdad de género ha sido otro de los puntos a tratar, en este aspecto por Gloria de Arriba Poveda. Ante esto, ha sido tajante: “La igualdad es libertad, es poder decidir trabajar y vivir sin miedo. Las leyes de igualdad son importantes, pero por sí solas no bastan”.