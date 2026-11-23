Salamanca acogió el pasado mes de octubre a un total de 71.603 viajeros, según la Encuesta de Ocupación Hotelera del Instituto Nacional de Estadística, lo que supone incremento del 5,14 por ciento con respecto al mismo mes de 2025.

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Del total, 41.734 viajeros fueron nacionales y 29.869 viajeros internacionales. El aumento en los viajeros llegado a la ciudad (5,14%) es mayor que el registrado a nivel de Castilla y León (-0,11%) e incluso que el que se observa a nivel nacional (+2,41%). La cifra de viajeros marca récord en el histórico de octubre.

Las pernoctaciones acumuladas en este tipo de establecimientos hoteleros durante el mes de octubre fueron 116.318, un 6,04% más que en octubre de 2025. En este caso, las pernoctaciones realizadas por nacionales ascienden un 9,51% situándose en 71.400 mientras que las realizadas por internacionales ascienden un 0,95%, alcanzando 44.914. Las pernoctaciones internacionales marcan también récord en el histórico de octubre en la ciudad.

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La estancia media de los viajeros que vinieron a Salamanca en este periodo se sitúa en las 1,62 noches frente a las 1,61 noches de 2025. La estancia media de los viajeros españoles se encuentra por encima de esta media (1,71 noches) mientras que los viajeros internacionales se quedan menos tiempo de media (1,50 noches).

El nivel de ocupación fue del 61,29% frente al 57,94% registrado en 2025. El fin de semana la ocupación media fue de 75,17%, la mayor registrada en Salamanca en los primeros diez meses del año.

Con respecto a la rentabilidad hotelera, la tarifa media por habitación (ADR) se situó en 82,88 euros (75,03 euros, en octubre de 2025). El ingreso medio por habitación disponible (RevPAR) según los datos del INE alcanzó los 60,15 euros frente a los 51,53 euros en 2025.

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La cifra de viajeros que llegan a la ciudad representa el 70,71% de los totales que llegan a la provincia (101.266 en octubre de 2026), En cuanto a las pernoctaciones acumuladas, este porcentaje es del 64,56% (180.167 pernoctaciones).