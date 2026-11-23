El Consejo de Gobierno de la Universidad de Salamanca ha aprobado el anteproyecto del presupuesto para 2027 que contará con un total de 333.859.817 euros, un incremento de 23,4 millones más que el año anterior, es decir, un 7,55 por ciento. Según el rector de la USAL, Juan Manuel Corchado, esto “permitirá consolidar el nivel de inversión en personal, investigación y mejora de inversiones al que se ha llegado con el crecimiento de los últimos años”.

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De este modo, se quiere avanzar en la construcción de nuevas infraestructuras, como será el impulso a la construcción de la Facultad de Geografía e Historia y la Clínica de Veterinaria para el grado que se pone en marcha en la Universidad de Salamanca.

En palabras de Javier González Benito, con este presupuesto para 2027 se quiere “renovar las fuertes inversiones en transformación digital y renovación tecnológica y potenciar los programas de transferencia”, además de seguir manteniendo “las oportunidades de consolidación y promoción de la plantilla”.

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