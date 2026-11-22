El próximo 25 de noviembre, el ciclo "Diálogos del Buen Envejecer" acogerá la conferencia "Reconstruyendo el pasado con la IA", organizada por el Ayuntamiento de Salamanca y la Universidad Pontificia de Salamanca.

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La sesión será impartida por María Eugenia Polo González, directora del Servicio de Voluntariado y Cultura de la universidad.

Durante el encuentro se analizará cómo las nuevas tecnologías permiten restaurar y dar un nuevo enfoque a las experiencias personales e imágenes antiguas, abriendo un espacio de reflexión sobre el papel de la inteligencia artificial en la memoria y el envejecimiento. Se abordará, además, cómo estas herramientas pueden contribuir a preservar recuerdos familiares, álbumes fotográficos y relatos de vida, así como las dudas éticas que plantea su uso creciente.

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