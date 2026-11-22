El próximo 25 de noviembre, el ciclo "Diálogos del Buen Envejecer" acogerá la conferencia "Reconstruyendo el pasado con la IA", organizada por el Ayuntamiento de Salamanca y la Universidad Pontificia de Salamanca.
La sesión será impartida por María Eugenia Polo González, directora del Servicio de Voluntariado y Cultura de la universidad.
Durante el encuentro se analizará cómo las nuevas tecnologías permiten restaurar y dar un nuevo enfoque a las experiencias personales e imágenes antiguas, abriendo un espacio de reflexión sobre el papel de la inteligencia artificial en la memoria y el envejecimiento. Se abordará, además, cómo estas herramientas pueden contribuir a preservar recuerdos familiares, álbumes fotográficos y relatos de vida, así como las dudas éticas que plantea su uso creciente.
La cita se desarrollará en el Aula de Grados de la UPSA (entrada por la calle Compañía, 5), en pleno centro histórico de Salamanca. El acceso es gratuito y no requiere inscripción previa, con un límite de 90 plazas que se cubrirán por orden de llegada, hasta completar el aforo disponible.