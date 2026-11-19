La Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) ha inaugurado este jueves el I Congreso Internacional de Historiografía y Sociedad, una iniciativa del Grupo HISOC de Investigación de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales que reúne a especialistas de cinco universidades y se prolongará hasta este viernes, 20 de noviembre.

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La decana de la Facultad, Ana María Andaluz Romanillos, ha presidido la apertura junto al director del Congreso, José Antonio Calvo Gómez. Durante el acto, ha destacado la relevancia de esta convocatoria para impulsar el Grado en Historia, puesto en marcha en el curso 2025-2026, y consolidar la investigación histórica en la institución. “La historia es el espejo en el que no debemos dejar de mirarnos”, ha señalado.

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Calvo Gómez ha situado el congreso en el proceso de implantación del grado y consolidación de su estructura investigadora, con el Grupo HISOC como eje de un proyecto interdisciplinar. También ha reivindicado la responsabilidad de los historiadores ante los nuevos desafíos documentales y tecnológicos: “Cada generación tiene la obligación intelectual de construir su actualidad y proyectar su porvenir”.

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El programa reúne doce ponencias con participación de investigadores de la UPSA, la Universidad de Salamanca, la Complutense de Madrid, la Universidad de Cantabria, la UNED y la Universidad Autónoma de Chile.