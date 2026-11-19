La Universidad de Salamanca celebra el I Congreso Internacional «Diversidad(es) y estudiantes: retos y acciones para universidades inclusivas», un encuentro que busca avanzar hacia una universidad más igualitaria y eliminar las barreras que dificultan la inclusión y la igualdad de oportunidades.

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La cita, que se prolongará hasta este viernes, reúne a docentes, investigadores, estudiantes y especialistas para abordar cuestiones como la discapacidad, la diversidad cultural, la accesibilidad y la prevención de la discriminación.

Uno de los principales objetivos es dar protagonismo al alumnado, que participa activamente con investigaciones y propuestas para construir una comunidad universitaria más inclusiva. La vicerrectora Marta Gutiérrez Sastre ha defendido que no basta con reconocer la diversidad, sino que es necesario eliminar los obstáculos que impiden la igualdad.

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El programa también aborda desafíos actuales como los discursos de odio en internet, las desigualdades de género en las carreras científicas y tecnológicas y los riesgos de la inteligencia artificial y los algoritmos en materia de discriminación.

La jornada de este viernes incluirá dos mesas redondas dedicadas a la diversidad y la identidad en la universidad y a la relación entre inteligencia artificial y discriminación.

Organizado por el Vicerrectorado de Estudiantes, Inclusión, Igualdad y Compromiso Social, el congreso se enmarca en la conmemoración del V Centenario de la Escuela de Salamanca y conecta su legado humanista con los retos actuales de la educación superior.