La Universidad de Salamanca da un nuevo paso en la investigación de los estudios árabes e islámicos con la creación del Comité Internacional del Sufismo en Femenino, pretende situar el papel de las mujeres en la tradición sufí en el centro del debate académico internacional.

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El comité está coordinado por Rachid El Hour, catedrático de Estudios Árabes e Islámicos de la USAL, y ya ha puesto en marcha su primera iniciativa: la creación del campo de estudio Civilización del matrimoine sufí.

El concepto de ‘matrimoine’, término francés que se contrapone a ‘patrimoine’ (patrimonio), hace referencia al legado cultural, histórico y espiritual transmitido por las mujeres. Con esta denominación, el proyecto busca visibilizar una parte de la historia del sufismo que durante mucho tiempo ha permanecido en un segundo plano.

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La investigación pretende renovar el conocimiento sobre el sufismo, la corriente mística del islam, prestando especial atención a las aportaciones femeninas y a su influencia en la construcción de las sociedades, las prácticas espirituales y la transmisión de esta tradición.

También cuentan con la participación de la ONG internacional Waliyat, representada por su presidenta, Carole Latifa Ameer, y de Karim Ifrak, investigador del Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) de Francia.