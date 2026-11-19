La Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas ha celebrado en León la octogésima Asamblea General Ordinaria, con la presencia de 96 responsables de 30 instituciones académicas, un acto en el que los representantes de diferentes universidades públicas han puesto en valor las necesidades de los más jóvenes de Castilla y León, entre las que se encuentran el acceso a la vivienda y la solicitud de más becas para el estudio.

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Así lo señaló hoy el secretario ejecutivo de la Creup, César González, ha detallado que llevarán sus propuestas “como un avance que hablaremos tanto con los partidos políticos como con el resto de instituciones, especialmente con el Ministerio de Universidades, una vez concluyan los procesos electorales y podamos retomar nuestra actividad diaria”, según ha recogido ICAL.

En el acto en el que han estado presentes tanto la rectora de la Universidad de León, Nuria González, como el consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, han indicado que la voz de los jóvenes ha de ser escuchada. En el caso de la primera, también ha añadido que “una universidad no es una obra terminada, es un proyecto que se construye todos los días con el conocimiento que se genera, con las personas que las integran y sobre todo con la capacidad de escuchar”.

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