La Universidad de Salamanca ha entregado este miércoles los premios del concurso “1 frase, 1 impacto: emprendimiento sostenible”.

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Estos premios que están organizados a través del vicerrectorado de Transferencia, Innovación y Emprendimiento y el Servicio de Empleo y Emprendimiento (SIPPE-UsalEmprende) tienen como objetivo principal fomentar la reflexión crítica y dar visibilidad al impacto real, tanto en el ámbito ambiental como en el social y económico, que generan las iniciativas emprendedoras dentro de la comunidad universitaria.

El primer premio, consistente en una cámara de fotos instantánea Fujifilm Instax Mini 12, ha sido para Irene García Corral por la frase "El emprendimiento sostenible es la diferencia entre un mundo en el cual importa el negocio y un negocio en el cual importa el mundo".

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