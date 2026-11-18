El Ayuntamiento de Salamanca ha activado una serie de medidas preventivas ante la alerta por fuertes rachas de viento con el objetivo de garantizar la seguridad de los peatones y evitar posibles accidentes.

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Desde las 15:00 horas de esta tarde permanecerán cerradas varias zonas verdes y espacios arbolados de la ciudad. Entre ellos se encuentran la zona arbolada de la Ciudad Deportiva de La Aldehuela, el Parque de los Jesuitas, el Parque Botánico de Huerta Otea y el Jardín de la Merced.

También se restringirá el acceso a la zona de pinos del Parque Picasso, a la zona infantil y al entorno del cedro catalogado del Parque de La Alamedilla, al Paseo de Carmelitas a la altura del Campo de San Francisco y a la zona de pinos del Jardín de los Gozos y las Sombras.

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Estas medidas permanecerán vigentes hasta que remitan las rachas de viento y las condiciones meteorológicas adversas dejen de suponer un peligro para la población, especialmente por la posible caída de ramas.

Ante esta situación, el Consistorio recomienda a los ciudadanos extremar las precauciones, protegerse del viento y evitar situaciones de riesgo. Asimismo, aconseja retirar o asegurar los elementos que puedan desprenderse de terrazas, balcones y azoteas.

Los servicios municipales de Bomberos, Policía Local y Parques y Jardines se encuentran a pleno rendimiento para atender los posibles avisos e incidencias.