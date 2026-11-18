El Partido Popular propone que las familias puedan deducirse el 40 por ciento de los gastos que destinen a la atención profesional de un mayor dependiente. Es una de las medidas incluidas en el programa electoral de Alberto Núñez Feijóo que ha presentado este miércoles en Salamanca Bienvenido de Arriba, dentro del paquete de propuestas sociales de la formación de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

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La iniciativa forma parte de un conjunto de medidas dirigidas a reforzar el sistema de dependencia y facilitar los cuidados familiares. Entre ellas, el PP plantea impulsar un Pacto de Estado por la Dependencia que garantice una financiación estable y plurianual, así como hacer efectiva la aportación estatal del 50 por ciento del coste público del sistema.

Además, la formación propone que el Estado cotice por aquellas personas que dejen de trabajar o reduzcan su jornada laboral para cuidar a un familiar dependiente. "Una sociedad que necesita cuidados tiene también la obligación de reconocer el valor de quienes cuidan", ha señalado Bienvenido de Arriba, que ha defendido que las políticas de dependencia deben ir más allá de las prestaciones económicas y los recursos asistenciales. "Hablar de dependencia no puede significar hablar exclusivamente de plazas, prestaciones o expedientes. Significa hablar de vidas", ha afirmado.

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Durante su intervención, Bienvenido de Arriba, que ha estado acompañada por la candidata al Congreso, Carmen Seguín, ha defendido que la política social debe ofrecer respuestas a las nuevas necesidades de la sociedad, especialmente ante el aumento de la esperanza de vida y de las necesidades de atención. En este sentido, ha señalado que los derechos sociales necesitan "presupuestos que se aprueben" y una financiación estable para poder hacerse efectivos.

El candidato al Senado ha insistido en que las medidas sociales necesitan recursos para poder llevarse a cabo. "Los derechos sociales no se garantizan publicándolos en el BOE. Se garantizan con leyes que se cumplen, con presupuestos que se aprueban y con una financiación estable", ha manifestado durante su intervención.

Más médicos en Atención Primaria y un plan de salud mental

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Las propuestas presentadas también incluyen medidas en materia sanitaria. El PP plantea incorporar al menos 4.500 médicos más a Atención Primaria, poner en marcha un plan urgente para reducir las listas de espera y mejorar las condiciones laborales de los profesionales.

En este apartado, De Arriba también ha destacado la creación de un Plan Nacional de Salud Mental para el periodo 2027-2037, con una inversión de 700 millones de euros y la incorporación de 10.000 profesionales. La iniciativa pretende mejorar la prevención, la detección precoz y el acceso a la atención psicológica y psiquiátrica.

En cuanto a las personas con discapacidad, el programa contempla garantizar la continuidad de los apoyos a lo largo de la vida, impulsar la asistencia personal y la accesibilidad universal y mantener la prestación CUME para las familias con hijos con cáncer u otras enfermedades graves, incluso más allá de los 26 años en los supuestos previstos.

También se plantean deducciones en el IRPF por los gastos acreditados de tratamiento y cuidados relacionados con el cáncer, la ELA y otras enfermedades raras, además de impulsar una ley nacional de cuidados paliativos.

Revalorización de las pensiones conforme al IPC

El bloque de propuestas sociales se completa con medidas dirigidas a las personas mayores. El PP plantea modernizar el IMSERSO, garantizar la atención presencial y adoptar medidas contra la soledad no deseada, además de mantener la revalorización anual de las pensiones conforme al IPC.

Precisamente, preguntado por esta cuestión, Bienvenido de Arriba ha asegurado que la posición del partido es "absolutamente clara" y que las pensiones subirán anualmente conforme al IPC. Asimismo, ha defendido la reconstrucción del Pacto de Toledo para mantener el sistema público de pensiones al margen de la confrontación política.