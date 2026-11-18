El Ayuntamiento de Salamanca ha salido al paso de las críticas difundidas en redes sociales por el Partido Socialista y colectivos ecologistas sobre la retirada de árboles en la ribera del río Tormes y en la Ciudad Deportiva de La Aldehuela. El Consistorio defiende que las intervenciones responden a motivos de seguridad, debido al mal estado de los ejemplares y al riesgo que suponían para las personas.

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Según ha explicado el Gobierno municipal, ambas actuaciones contaban con informes técnicos previos. En concreto, el documento relativo al tramo de ribera comprendido entre los puentes Enrique Estevan y Sánchez Fabrés está fechado el 12 de marzo de 2026, mientras que el correspondiente a La Aldehuela se elaboró el 4 de mayo del mismo año.

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En el caso de la ribera del Tormes, el Ayuntamiento también recuerda que la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, autorizó en un informe del 10 de junio de 2025 el saneamiento de la masa arbolada mediante la eliminación selectiva de ejemplares caídos, muertos, enfermos o con riesgo evidente de caída, así como la poda de ramas peligrosas.

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El Consistorio sostiene que la retirada de los árboles estaba justificada por su estado de conservación y recuerda que en estas zonas ya se habían producido caídas de ramas de grandes dimensiones y de chopos completos por fallos estructurales. El último episodio tuvo lugar en enero de 2026.

Los informes técnicos recogen diferentes patologías y deficiencias detectadas durante las inspecciones, entre ellas la presencia de ramas secas y muertas, pérdida de resistencia mecánica, problemas de cicatrización, inclinaciones importantes y daños en las raíces.

Extracto Del Informe Municipal

Extracto Del Informe Además del análisis visual, los técnicos utilizaron herramientas instrumentales de diagnóstico, como el resistógrafo, para comprobar el estado interno de la madera. Entre las conclusiones de las evaluaciones se recoge que “el riesgo del arbolado objeto del informe técnico es muy alto, lo que lo hace potencialmente peligroso”. Los documentos también señalan que “debe aceptarse el fin de ciclo del árbol y actuar en consecuencia”.

El Ayuntamiento asegura que la retirada de ejemplares irá acompañada de una renovación de la masa forestal. En el tramo de ribera comprendido entre los puentes Sánchez Fabrés y Enrique Estevan se llevarán a cabo plantaciones de doce especies arbóreas, además de distintas especies arbustivas y herbáceas.

Por su parte, en la Ciudad Deportiva de La Aldehuela se plantará el doble de árboles que los retirados. El Gobierno municipal también ha aprovechado para reivindicar su política de zonas verdes y sostenibilidad. Según los datos facilitados por el Consistorio, durante los últimos tres años se han plantado 35.400 árboles y más de 25.000 plantas arbustivas, mientras que la superficie de zonas verdes municipales ha aumentado en 200.000 metros cuadrados.