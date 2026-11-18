Los vecinos del barrio Bretón de Salamanca han dicho basta. A través de un comunicado remitido a los medios de comunicación han querido expresas su descontento con el Ayuntamiento, puesto que se sienten abandonados.

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La asociación vecinal del barrio ha hecho esta denuncia pública ante una situación que califican de “insostenible” debido a “un modelo de ocio abusivo que vulnera el descanso, la salud y la inviolabilidad del domicilio de los residentes”.

Según denuncian, estas circunstancias se dan por la “concentración excesiva de bares y terrazas” que se dan cada “jueves, viernes y sábado con gritos y aglomeraciones hasta la madrugada. Un problema agravado por decisiones municipales como autorizar casetas con música atronadora durante doce días junto a un colegio y monumentos históricos, o un concierto de rock hasta las dos de la madrugada”.

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Además, añaden a las quejas anteriores el “caos provocado por las fiestas de facultad, que desde el mediodía hasta la noche generan una aglomeración multitudinaria e invasión de la vía pública, suponiendo un verdadero riesgo para la integridad de las personas”. En ese sentido, aseguran que las celebraciones dejan “un rastro de insalubridad absoluto, con calles cubiertas de basura o grupos de jóvenes utilizando los portales y la vía pública para hacer sus necesidades”.

Del mismo modo, denuncian que el servicio de limpieza solo recoge las botellas “de los fiesteros, evidenciando una total dejación de funciones por parte del consistorio”.

Ante esta situación, exigen medidas urgentes a realizar por parte del Ayuntamiento de Salamanca, como “el cese de autorizaciones para eventos musicales de gran impacto junto a viviendas, colegio y patrimonio”, así como el control estricto de horarios y ruido en hostelería. Además, piden un “dispositivo policial real durante los fines de semana y fiestas universitarias”.

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