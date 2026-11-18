El Centro de Mayores Trastormes acogerá el próximo sábado 21 de noviembre el Festival de Otoño de Trastormes, una jornada abierta a toda la ciudadanía que reunirá juegos tradicionales, talleres creativos, un espectáculo de circo y otras actividades para disfrutar en familia.
El festival, organizado por la Federación de Mayores de Salamanca (FAMASA), cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Salamanca, Casa Escuela Santiago Uno y la Fundación Mil Caminos. La programación comenzará a las 18:00 horas en las instalaciones situadas en el Paseo César Real de la Riva, número 58.
Además, el festival está dirigido a las familias salmantinas y pretende convertirse en un punto de encuentro para niños, jóvenes y personas mayores. Durante la tarde, los asistentes podrán participar en diferentes propuestas de ocio y entretenimiento pensadas para compartir experiencias y estrechar vínculos entre generaciones.
A través de los juegos tradicionales, las personas mayores podrán recuperar y transmitir actividades que formaron parte de su infancia, mientras que los más pequeños tendrán la oportunidad de descubrir nuevas formas de jugar y divertirse.
Por ello, la participación de jóvenes vinculados a Casa Escuela Santiago Uno contribuirá a reforzar el carácter inclusivo y comunitario del encuentro.