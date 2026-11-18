El Ayuntamiento de Salamanca ha ido construyendo en los últimos años, bajo la marca Salamanca Tech, un recorrido pensado para quien quiere emprender o hacer carrera en el sector tecnológico sin salir de la ciudad. Arranca en un taller de fabricación digital gratuito, pasa por las becas municipales y el coworking, y llega hasta una incubadora de biotecnología y salud. Todo forma parte de Salamanca Tech, la estrategia con la que Carlos García Carbayo busca que quien se forma en Salamanca pueda quedarse a trabajar aquí.

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En el Centro Tormes+ está el Fab Lab: un taller con impresoras 3D, fresadoras CNC y maquinaria profesional que cualquiera puede reservar gratis. Lo usan estudiantes, emprendedores y pymes que quieren probar o desarrollar una idea sin necesidad de comprar costosos equipos. En 2022 se hicieron 79 reservas de maquinaria y en 2025 fueron ya 577. El centro ha pasado en ese tiempo de 942 a 4.893 usuarios.

Becas para emprender o para trabajar Las becas municipales Emprende tu futuro, de 1.050 euros al mes, están pensadas para quien quiere dedicarse a su propio proyecto y necesita tiempo para sacarlo adelante. Se desarrollan desde el coworking de Tormes+, que acoge hoy 15 empresas y proyectos, cuatro de ellos llegados en octubre. Allí hay una plataforma que ayuda a agricultores y ganaderos con los trámites ante la Administración, una empresa que acompaña a estudiantes chinos que quieren formarse en España y un proyecto que prueba drones para mejorar las previsiones meteorológicas de los parques eólicos.

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Para quien busca su primer empleo existe la beca Emplea tu futuro, con la misma cuantía y seis meses de prácticas en compañías salmantinas. A ella se suman los programas de Empleo Joven y Formación a la Carta, organizados con la Escuela de Organización Industrial, que han concedido 152 becas de prácticas. De ellas, 100 terminaron en contrato.