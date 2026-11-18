Varios parques y zonas arboladas de la capital salmantina se cerrarán al público este miércoles por la tarde ante la previsión de "fuertes rachas de viento".

Publicidad Publicidad

La previsión según la Aemet, es que desde las 10:00 hasta las 23:00 horas haya aviso amarillo por viento en toda la provincia de Salamanca, aunque tal y como adelantó este medio, este mismo aviso se ha decretado también por lluvias en las comarcas de Ciudad Rodrigo, la Sierra de Francia, Béjar y parte de Guijuelo y Tamames, donde se prevé una precipitación de 40 litros por metro cuadrado en 12 horas.

Ante esta previsión, el Ayuntamiento de Salamanca ha decidido cerrar las zonas arboladas desde las 15:00 horas en la Ciudad Deportiva de la Aldehuela, el Parque de los Jesuitas, el Parque Botánico de Huerta Otea, el Jardín de la Merced, la zona de pinos del Parque Picasso, la zona infantil y el entorno del cedro catalogado del Parque de La Alamedilla, el Paseo de Carmelitas a la altura del Campo de San Francisco y la zona de pinos del Jardín de los Gozos y las Sombras.

Publicidad Publicidad