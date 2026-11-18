La Federación de Asociaciones de Vecinos, Consumidores y Usuarios de Salamanca (FEVESA) insta al consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez para que explique el plan que ha elaborado para frenar el incremento en las listas espera.

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Según denuncia la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública (ADSP), el número total de pacientes que están pendientes de una intervención quirúrgica ha aumentado en casi 800 casos. El aumento es de 1.687 pacientes en un trimestre, con lo cual, actualmente hay 6.908 pacientes en el área de salud de Salamanca que están pendientes de intervención quirúrgica.

La ADSP reconoce también que lo más llamativo es que el número de volantes que aparecen en el buzón pendientes de citar, lejos de solucionarse, sigue aumentando, estando actualmente en 19.957, siendo el hospital de Salamanca junto al de Zamora los que más volantes tienen en el buzón.

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En el comunicado emitido especifican que en el área de salud de Salamanca hay en total 34.024 personas que están pendientes de ser atendidas en una primera consulta.