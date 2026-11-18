Desde las 00:00 horas, Salamanca compite por ser el mejor destino europeo en cuanto a su mercado navideño en los que un total de 27 destinos compiten por alzarse con el premio. Esa clasificación nacional recoge las preferencias de 11.062 viajeros, que votaron sobre una selección inicial de 32 destinos navideños españoles.

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Las votaciones pueden realizarse a través de este enlace: https://www.europeanbestdestinations.com/christmas-markets/vote-2026/, publicandose los resultados el próximo 25 de noviembre.

De quedar entre los 20 mejores destinos de la we, la ciudad podría promocionarse durante todo un año en European Best Destinations, el principal portal de viajes por Europa desde 2009. El ranking se difundirá también en medios internacionales como Forbes, Condé Nast y Euronews. Además, irá acompañado de contenidos pensados para ganar visibilidad en buscadores y en las herramientas de descubrimiento turístico basadas en inteligencia artificial.

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