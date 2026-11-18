Decenas de personas ya trabajan en la preparación del dispositivo electoral en la provincia de Salamanca.

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La subdelegada del Gobierno, Rosa López ha visitado las instalaciones donde se organiza el material destinado a los municipios salmantinos, para conocer de primera mano todos los preparativos y agradecer a aquellos que están desempeñando esta labor.

En estas instalaciones se realiza la recepción, clasificación, preparación y distribución de diverso material electoral destinado a los municipios de la provincia y los trabajadores se encargan del ensobrado de documentación, el empaquetado y etiquetado de materiales, así como de la organización de los envíos que posteriormente serán distribuidos a los distintos ayuntamientos.

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El 29N, en la provincia salmantina se constituirán 633 mesas electorales en 459 locales de votación.

El operativo incluye la preparación y reparto de documentación electoral y demás elementos necesarios para el desarrollo de la jornada, así como de 250 urnas y 113 cabinas a los municipios que lo han solicitado.

Desde Subdelegación del Gobierno explican que también se encargan de coordinar los distintos servicios destinados a facilitar el ejercicio del derecho de sufragio. Entre ellos se encuentran la gestión de diversos aspectos relacionados con el voto por correo, las medidas de accesibilidad en los locales electorales y la puesta a disposición de recursos de apoyo para personas con discapacidad.