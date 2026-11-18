Los viajeros de la conexión ferroviaria entre Salamanca y Valladolid han denunciado retrasos en uno de los servicios de primera hora de la mañana.

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Según informan usuarios, el tren que tenía prevista su salida a las 7:21 horas habría registrado una demora de hasta 26 minutos, causando molestias entre los pasajeros afectados.

La incidencia ha sido comunicada por viajeros que utilizan habitualmente esta conexión ferroviaria para desplazarse entre ambas ciudades.

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Por el momento, no han trascendido las causas de este retraso ni se dispone de una explicación oficial sobre lo ocurrido.

Los pasajeros quedan a la espera de conocer los motivos de una demora que vuelve a poner el foco en la puntualidad del transporte ferroviario en la conexión entre Salamanca y Valladolid.