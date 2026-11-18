Tras un par de días de tregua, la lluvia volverá a estar presente este miércoles 18 de noviembre en Salamanca.

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En algunas comarcas de la provincia se mantendrá activo el aviso amarillo desde las 09:00 hasta las 23:00 horas, aunque el nivel decretado es "peligro bajo".

Concretamente, algunos municipios integrados en la comarca de Ciudad Rodrigo, la Sierra de Francia y también Guijuelo junto a Tamames son los que están incluidos dentro de este aviso que ha decretado la Agencia Estatal de Meteorología).

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Aviso Amarillo Por Lluvias En La Provincia De Salamanca Para Este Miércoles 17 De Noviembre. Aemet La previsión que se espera es una precipitación acumulada en 12 horas de 40 litros por metro cuadrado.

La lluvias seguirán estando presentes en la provincia de Salamanca durante la madrugada del jueves y también se espera que se extiendan hasta el viernes y el sábado, aunque de momento para estas jornadas no hay decretado ningún aviso.

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