Alba de Tormes volverá a convertirse en punto de encuentro para los aficionados a la micología los próximos 12 y 13 de diciembre. Las IV Jornadas Micológicas ofrecerán dos días de actividades para conocer de cerca la riqueza de especies que crecen en el entorno natural de la villa y aprender a identificarlas correctamente.

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La cita arrancará el sábado 12, a las 9:00 horas, con una salida guiada de recolección junto al micólogo Javier Marcos Martínez, que enseñará a reconocer las diferentes especies y sus características. La actividad será gratuita, aunque cuenta con plazas limitadas y requiere inscripción previa.

Por la tarde, a las 17:00 horas, el Salón Multiusos del Consistorio acogerá un taller de identificación de setas dirigido por el mismo especialista. La programación concluirá el domingo 13 con una exposición micológica en la Plaza Mayor, abierta al público de 10:00 a 14:00 horas.

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Estas jornadas refuerzan la apuesta municipal por el micoturismo, impulsada a través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, que ha permitido habilitar ocho zonas de aprovechamiento micológico. Los interesados en recolectar en estos espacios deben solicitar previamente el permiso gratuito obligatorio a través del área de Medio Ambiente de la web municipal.

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